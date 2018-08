Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autocarro cai de viaduto e provoca três mortos na Finlândia

Veículo de passageiros caiu em cima de uma linha de comboios. Há ainda registo de mais dois feridos.

14:13

Pelo menos três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas na sequência da queda de um autocarro de um viaduto, na Finlândia. De acordo com a imprensa internacional, o veículo caiu sob uma linha ferroviária.



Todos as vítimas viajavam no autocarro. As causas reais do acidente ainda estão por apurar, no entanto, há registo de várias viaturas envolvidas no sinistro.



Em atualização