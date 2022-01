Autocarro choca contra loja em Londres e faz dezanove feridos. Há crianças entre as vítimas

Dezanove pessoas ficaram feridas, esta manhã, depois de um autocarro colidir numa loja em Highams Park. Três crianças e dois adultos foram levados para o hospital e as restantes vítimas tiveram assistência médica no local, informou o Serviço de Ambulâncias de Londres.O condutor do autocarro ficou preso e, segundo os Bombeiros de Londres, teve de ser retirado com recurso a equipamento especializado.Várias crianças estavam "assustadas e a chorar" no interior do autocarro, como explicou o proprietário de um café perto do local.O acidente obrigou ao encerramento de várias estradas circundantes.