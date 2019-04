Autocarro embate em nove viaturas após motorista sofrer ataque cardíaco

Homem foi assistido por um dos 13 passageiros, que é médico. Acidente aconteceu em Málaga.

#AccidenteBusMalaga @okdiario @diariosur @Diariodecadiz Conductor de autobús en Málaga sufre un infarto y arrolla una decena de vehículos. Por suerte, no hay más heridos. pic.twitter.com/IUvafGfXQH — David Jesús Delgado (@Doctor_Delgado) April 5, 2019

Impresionantes imágenes, producidas al darle un infarto al conductor del autobús. No hay mas heridos. pic.twitter.com/rDc2KV45sz — Alfredo Perdiguero M. (@PerdigueroSIPEp) April 5, 2019

Autobús urbano de @malaga arrolla a varios vehículos tras sufrir un infarto el conductor . Los bomberos han tenido q auxiliar a pasajeros atrapados en interior. Ha ocurrido en Avda. Héroes de Sostoa frente al Mercadona @CanalSurRadio pic.twitter.com/XBithqhM5g — maria ibañez (@maria_ibanez) April 5, 2019

Um condutor de um autocarro embateu contra várias viaturas na manhã desta sexta-feira, em Málaga, Espanha, depois de ter sofrido um ataque cardíaco enquanto conduzia. O homem, de 49 anos, perdeu o controlo do autocarro e acabou por ir contra nove carros.Segundo o jornal espanhol La Vanguardia, iam 13 passageiros no autocarro e nenhum ficou ferido.Do total de passageiros, um era médico pediatra, o que permitiu ao condutor receber um primeiro atendimento hospitalar no local.A vítima, que segundo a mesma fonte espanhola se encontra estável, foi transportada para o hospital regional de Málaga.