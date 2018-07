Autocarro fica pendurado numa ponte após sofrer acidente em Espanha

Veículo sem passageiros terá saído da via quando regressava de um festival.

13:11

O condutor de um autocarro articulado, vindo do festival Mad Cool, terá saído da via e caído de uma ponte ficando em suspenso, de acordo com o El País. O veículo seguia sem passageiros e o condutor terá ficado levemente ferido, em Valdebebas, Espanha.



O acidente terá ocorrido por volta das seis da madrugada, quando o autocarro regressava da Plaza de Castilla onde tinha deixado os colaboradores do Mad Cool e fazia o trajeto de volta ao festival. Nesse momento o condutor terá perdido o controlo da viatura e acabou por chocar com as laterais da via que se partiram e deixaram o autocarro pendurado na ponte.



A guarda civil espanhola cortou o trânsito na ponte até a viatura ser retirada pelos bombeiros de Madrid.



O condutor terá saído pelo próprio pé pela parte de trás do veículo, apenas com algumas feridas nos braços e num estado de ansiedade depois do sucedido.



A operação mostrou-se muito complicada dado a envergadura e peso no veículo. Depois das oito da manhã do mesmo dia o veículo já tinha sido retirado e a ponte já estava aberta ao trânsito.



A guarda civil espanhol ainda está encarregue do caso para apurar se o acidente resultou de falha mecânica do autocarro ou erro do condutor.