Autocarro percorre vários quilómetros em sentido contrário em autoestrada de Madrid

As autoridades espanholas estão a investigar um condutor de autocarro que circulou em sentido contrário, no início de janeiro, numa autoestrada de Madrid, durante mais de 11 quilómetros.O vídeo do incidente foi agora divulgado mas o caso remonta a 2 de janeiro. O condutor não se apercebeu dos sinais dos condutores que circulavam no sentido oposto e continuou a avançar sem se aperceber do perigo.Tudo aconteceu na A6 que liga Madrid à Galiza. O homem entrou em sentido contrário e por ali avançou durante mais de 11 quilómetros. Cruzou-se com cerca de 20 veículos que foram obrigados a desviar-se para evitar a colisão.O condutor, de nacionalidade espanhola e com 42 anos, foi submetido a testes de álcool e drogas que deram resultado negativo. O homem está agora a ser investigado por um delito contra a segurança na estrada.