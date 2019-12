Autocarro transformado acolhe pessoas sem-abrigo durante os meses de frio

Um autocarro de dois andares foi transformado num espaço para pessoas sem-abrigo durante os meses mais frios do ano.



De acordo com o jornal Mirror, o autocarro encontra-se em Newport, nos EUA, e tem espaço para 12 pessoas. A viatura possui ainda duas casas de banho, duas zonas de banho, uma cozinha e uma pequena sala.

Este abrigo temporário foi construído por uma equipa de voluntários do grupo Helping Open People's Eyes. A construção do espaço foi possível devido a uma angariação de fundos feira durante um ano.



Ian Smith, motorista de autocarros, e Tammy, a mulher, foram os responsáveis pela ideia. A mesma surgiu depois de terem tido conhecimento de um projeto semelhante em Bristol, no ano passado.

O projeto já se encontra na fase final da construção e os voluntários acreditam que o autocarro vai estar em funcionamento "dentro de algumas semanas".



Para esta iniciativa, Smith teve de fazer um investimento de 20 mil dólares (cerca de 18 mil euros).



"Está a ser um trabalho árduo, mas vale a pena", disse Smith acrescentando que quer que o autocarro esteja em funcionamento "antes do Natal".