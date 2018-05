Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autonomia catalã vai continuar suspensa

O governo espanhol recusa empossar governo catalão que integra líderes separatistas detidos e exilados.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O governo espanhol do primeiro-ministro Mariano Rajoy anunciou este domingo que manterá em vigor na Catalunha o artigo 155 da Constituição, o que significa que aquela região continuará com a autonomia suspensa. Esta é a resposta de Rajoy a Quim Torra, novo presidente do executivo catalão, que no sábado ignorou os avisos de Madrid e nomeou para o seu governo dois líderes separatistas detidos e dois outros exilados em Bruxelas.



O executivo espanhol informou oeste domingo, por carta, que não autorizará a publicação do decreto no qual são nomeados os conselheiros e conselheiras que compõem o novo governo da Catalunha. Tudo porque entre os 13 nomeados surgem Jordi Turull e Josep Rull (detidos por delitos ligados ao referendo separatista de outubro de 2017) e Antoni Comín e Lluís Puig (exilados para escapar à prisão).

Rajoy decidiu manter o 155 em vigor com o apoio do líder socialista, Pedro Sánchez, e Albert Rivera, líder do partido conservador Cidadãos.



O bloco separatista catalão reagiu ao anúncio da manutenção em vigor do 155 ameaçando iniciar "ações legais". Albert Batet, deputado do Juntos pela Catalunha (JxCat), do ex-presidente Carles Puigdemont (exilado na Alemanha), considerou que as nomeações de detidos são "legais e possíveis" e acusa Rajoy de pôr em causa o exercício dos direitos políticos dos líderes detidos e exilados. O JxCat acusa o governo de agravar a crise ao recusar apostar no diálogo.