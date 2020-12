Autópsia confirma morte por Covid-19 de passageiro que seguia a bordo de avião nos EUA

A mulher de Isais confessou ainda a bordo que o marido vinha já a apresentar alguns sintomas do coronavírus, como a perda de paladar e de olfato.



O relatório médico veio agora confirmar a causa da morte por "insuficiência respiratória aguda, Covid-19".



A companhia aérea confirmou já que, aquando do embarque, o passageiro não apresentou nenhum impedimento para viajar, nomeadamente algum teste positivo ao novo coronavírus.



Os restantes passageiros acabaram por seguir no mesmo avião para o destino final, Los Angeles, apesar da suspeita a bordo do caso de Covid-19, agora confirmada.

O homem que seguia a bordo de um voo da United Airlines com destino a Los Angeles morreu de covid-19.De acordo com o jornal New York Times, que cita o médico legista que autopsiou o passageiro de 69 anos, o homem, identificado como