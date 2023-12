Autópsia confirma que fã de Taylor Swift sofreu exaustão por calor antes do concerto no Brasil

no Rio de Janeiro, Brasil, confirmou que a jovem sofreu exaustão por calor e entrou em paragem cardiorrespiratória, avançou esta quarta-feira o G1.A 17 de novembro, dia da atuação da cantora norte-americana, a sensação térmica atingiu os 59,3 graus Celsius no Rio de Janeiro. Mil pessoas desmaiaram no recinto, de acordo com a imprensa local.A família da jovem nunca duvidou da causa da morte. Em novembro, o pai da fã de Taylor Swift relatou que a cantora distribuiu água aos fãs durante o concerto, "um absurdo para um evento desta dimensão".