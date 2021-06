Autópsia confirma que John McAfee se suicidou na prisão

A autópsia ao famoso criador do antivírus McAfee revelou que John, de 75 anos, se suicidou na prisão onde cumpria pena, na cidade espanhola de Barcelona, confirmaram fontes familiares ao jornal El País, esta segunda-feira.A família de John McAfee anunciou que vai pedir uma nova análise ao corpo do homem para determinar com maior certeza as causas da morte.John McAfee foi encontrado morto na cela na passada quarta-feira, onde cumpria pena de prisão preventiva, acusado de alegada evasão de impostos nos EUA, por ter ocultado elevados rendimentos entre 2016 e 2018. Os profissionais de vigilância e os serviços médicos da prisão intervieram de imediato e realizaram manobras de reanimação, mas sem sucesso.