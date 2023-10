Ainda não são conhecidas as causas da morte do ator Matthew Perry, encontrado morto em casa aos 54 anos. A autópsia foi "inconclusiva" e só os testes toxicológicos poderão esclarecer os resultados. Em casa do ator de ‘Friends’ foram encontradas caixas de calmantes e antidepressivos. Não foram encontradas drogas ilegais. Entretanto, os fãs têm visitado o apartamento onde Chandler - personagem mais popular de Perry, da série ‘Friends’ - vivia e deixado flores e cartas de despedida.