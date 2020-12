Autópsias a vítimas da Covid-19 revelam que vírus se cola ao cérebro através do nariz

Um grupo de cientistas alemães que analisaram os tecidos de 33 vítimas mortais da Covid-19 concluiu que o novo coronavírus consegue chegar ao cérebro através das mucosas nasais.Até agora, a comunidade científica sabia que o vírus afetava o sistema nervoso, daí as dores musculares como mialgias, problemas mentais e perda de olfato ou paladar. Mas como chegava o vírus ao cérebro é uma informação cujas opiniões se dividem.De acordo com este novo estudo - cuja amostra ainda é residual - o coronavírus cola-se ao cérebro através do nariz.O trabalho científico foi publicado na revista Nature Neuroscience. O mesmo explica que foram encontradas quantidades significativas de RNA SARS-CoV-2 (ácido ribonucléico) e proteínas na mucosa nasal. Essa membrana no final das narinas abriga as células nervosas que permitem ao cérebro traduzir os cheiros que nos entram no nariz."O vírus parece usar conexões neuroanatómicas, como o nervo olfatório, para chegar ao cérebro", explica Frank Heppner, diretor do departamento de neuropatologia do Hospital Universitário de Berlim, onde decorreu o estudo.