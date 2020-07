Autópsias revelam novas pistas sobre o coronavírus: há coágulos sanguíneos nunca vistos

As autópsias aos doentes que morreram de Covid-19 estão cada vez mais a ajudar a descobrir o que provoca este novo vírus no corpo humano. Entre os fatores mais importantes já descobertos destaca-se que o coronavírus ataca com muita violência os pulmões.Também o cérebro, rins, fígado, instestinos, baço e células endoteliais dos vasos sanguíneos são afetados, segundo avança o Washington Post num artigo onde revelam a descoberta da coagulação generalizada em vários órgãos de um cadáver de um doente com Covid-19.Estes coágulos sanguíneos são uma novidade para os investigadores e permitem concluir que o coronavírus origina uma privação de oxigénio no cérebro.Estas análises foram publicadas recentemente e foram recolhidas em doentes com idades entre 32 e os 90 anos que morreram em instituições norte-americanas"A Covid-19 e o dengue são muito diferentes, mas há células nas duas doenças que são semelhantes", afirma a patologista Amy Rapkiewicz, responsável pelas autópsias no serviço Langone Heath da Universidade de Nova Iorque.Recorde-se que o Dengue é uma doença tropical que é transmitida por um mosquito.