Autor de ataque suicida nos EUA identificado

A polícia de Nashville, Tennessee, confirmou ontem que os restos humanos encontrados nos destroços da rulote armadilhada usada no ataque do Dia de Natal naquela cidade dos EUA pertencem ao fanático de computadores Anthony Quinn Warner, de 63 anos. Entretanto, o ‘New York Post’, que já no dia anterior tinha avançado a identidade do bombista suicida, divulgou esta segunda-feira fotografias de Quinn e um vídeo da violenta explosão, que danificou 41 edifícios e fez três feridos.









Ao que foi apurado, Quinn era um solitário que recentemente colocou uma cerca em volta de casa, fechada por um portão trancado a cadeado. No interior escondeu a rulote que depois usou no ataque.

Numa aparente despedida, na véspera do ataque, Quinn passou o registo de propriedade da casa onde vivia para o nome de uma mulher da Califórnia.





Fanático da informática e das teorias da conspiração, estaria convencido de que a tecnologia 5G visava espiar os cidadãos e pensou que seria saudado como herói depois do ataque. Esta versão reforça a ideia de que o alvo seria a sede da empresa de telecomunicações AT&T, que sofreu estragos de vulto. A explosão cortou os sistemas de comunicações no Tennessee e em quatro outros estados.





Os investigadores pensam que Quinn agiu sozinho pelo que não foram feitas detenções.