Autor de massacre nos EUA comprou armas de forma legal

O atirador que matou oito pessoas num armazém da FedEx de Indianápolis, na noite de quinta-feira, comprou duas espingardas semiautomáticas de forma legal, pouco depois de a polícia lhe ter confiscado uma shotgun.A polícia fez buscas na casa de Brandon Hole, de 19 anos, em março de 2020, após denúncia da mãe para o risco de um ato violento. Mas Brandon não foi colocado na lista de risco, pelo que pouco depois comprou, sem qualquer entrave, as duas armas que usou no ataque ao seu antigo local de trabalho.Foram, entretanto, divulgadas as fotografias e as identidades de todas as vítimas do homicida. Confirma-se que, além das quatro da comunidade sikh, já conhecidas no dia anterior, as restantes foram Karli Smith, de 19 anos, que iniciara o primeiro emprego; Samaria Blackwell, também de 19 anos e que só há dois meses trabalhava; Matt Alexander, de 32 anos, e John Weisert, de 74 anos.