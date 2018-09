Homem que matou nove estudantes com faca executado na China

Ataque aconteceu numa escola da província de Shaanxi, feriu 12 pessoas e matou nove.

Por Lusa | 10:40

As autoridades chinesas anunciaram esta quinta-feira a execução do autor de um violento ataque que matou nove estudantes e feriu 12, numa escola da província de Shaanxi, no norte da República Popular da China.

Zhao Zewei tinha sido condenado à morte em julho depois do ataque em que, segundo os investigadores, agiu por vingança contra abusos e humilhações que terá sofrido durante o período em que frequentou o estabelecimento de ensino de Shaanxi.

"Porque as coisas na vida e no trabalho não lhe correram bem Zhao Zewei escolheu cobrar o preço a gente inocente", disse através de um comunicado o Tribunal Popular da cidade de Yulin que julgou o caso.