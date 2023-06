Autor do ataque a sinagoga em Pittsburgh em 2018 será condenado à morte ou prisão perpétua

O autor do ataque a uma sinagoga em Pittsburgh em 2018, o pior ataque antissemita da história dos Estados Unidos, e pelo qual incorre em pena de morte, foi esta sexta-feira considerado culpado de homicídios, noticiou a imprensa norte-americana.

Robert Bowers, um motorista de camiões branco, de 50 anos, foi acusado de ter cometido 11 assassínios a 27 de outubro de 2018, na sinagoga Tree of Life daquela cidade no oeste do Estado norte-americano da Pensilvânia, agravados pela classificação de ato antissemita.

Este julgamento vai agora entrar numa segunda fase para determinar se o culpado será condenado à morte ou a prisão perpétua pelo Tribunal Federal da Pensilvânia, segundo as estações televisivas CNN e ABC e o diário The New York Times.