A conta de Twitter alegadamente ligada a Connor Betts, autor do massacre no Ohio, Estados Unidos, que matou nove pessoas, partilhava regularmente publicações ligadas à extrema-esquerda e tweets anti-polícia.A mesma conta, entretanto suspensa, partilhava ainda tweets de apoio a grupos Antifa (antifascistas).Na biografia do perfil era possível ler: "Ele, fã de anime, metaleiro, esquerdista, vou para o inferno e não vou voltar".Ao contrário das intenções do atirador de El Paso, que publicamente sublinhou defender a política anti-imigração, a polícia continua sem saber o motivou Betts a abrir fogo perto de uma esplanada de um bar em Dayton, no Ohio.Vários colegas de escola de Betts revelaram à CNN que o jovem tinha, na altura, uma lista de pessoas que queria matar e violar. Connor fazia parte de uma banda de metal pesado, do estilo "pornogrind", com letras explicitas e violentas.Depois de feitas várias buscas a casa do jovem, a polícia descobriu vários textos onde Connor afirmava ter vontade de matar pessoas.