Autor do massacre no Texas publicou mensagem racista na Internet antes do ataque

O autor do massacre que no sábado fez 22 mortos e dezenas de feridos num centro comercial em El Paso, Texas, conduziu mais de nove horas para levar a cabo o banho de sangue, e publicou uma mensagem racista e supremacista branca na internet pouco antes do tiroteio. Patrick Crusius, de 21 anos, afirmou que atacava para vingar a invasão hispânica do Texas."Que se f... , isto vai ser mesmo lixado, mas não posso esperar mais", escreveu, numa mensagem que colocou na internet cerca de uma hora e meia antes de causar um banho de sangue. Intitulada ‘Uma verdade inconveniente’, a longa mensagem, de 2300 carateres, afirma que "o ataque é uma vingança pela invasão hispânica do Texas" e frisa que está a defender o país "de uma substituição cultural e étnica trazida por essa invasão". O atirador confessa que não planeou o ataque: "Pensei que um ataque mal preparado mas com um manifesto seria melhor do que um ataque mais planeado sem um manifesto."Crusius diz que não se considera racista e garante que as suas convicções "são anteriores à campanha de Trump para a presidência".O atirador fala também das armas que iria usar no ataque e refere uma espingarda de assalto AK-47 (ou Kalashnikov), mas adiantando que preferia recorrer a algo mais poderoso. Um vídeo de segurança mostra o atacante a entrar no Wallmart do Cielo Vista Mall armado justamente com uma AK-47.Uma vez que o centro comercial atacado é frequentado por muitas pessoas que se deslocam de Ciudad Juárez muitas das vítimas são mexicanas.Crusius vivia em Allen e terá conduzido desde essa cidade até El Paso (cerca de 700 km). Afirmou-se disposto a morrer, mas acabou por se entregar sem resistência aos polícias que o interpelaram.A atirador matou 22 pessoas (duas morreram ontem no hospital) e feriu 26 outras. A Justiça do Texas acusou-o ontem de homicídio, pedindo a pena de morte, mas Crusius pode ainda ser acusado de terrorismo e de crime de ódio.O FBI afirmou que o ataque "revela a ameaça persistente dos extremistas nacionais violentos e autores de crimes de ódio" e disse recear novos ataques.Christopher Wray, diretor do FBI, afirmou em julho, no Congresso, que mais de 100 suspeitos tinham sido detidos nos meses anteriores por terrorismo interno.Imagens de videovigilância reveladas esta segunda-feira mostram o momento em que Connor Betts, de 24 anos, entrou no Ned Peppers Bar, em Dayton, Ohio, na madrugada de domingo, com uma espingarda militar.Pouco antes de chegar ao local, tinha feito a primeira vítima numa rua próxima. Na entrada do bar matou outras oito pessoas, sendo abatido a tiro pela polícia apenas 30 segundos depois de começar o ataque, ainda antes de entrar no bar. Uma das vítimas foi a irmã do atirador, cujos motivos são ainda um mistério.O presidente Donald Trump reagiu esta segunda-feira aos dois ataques que fizeram mais de 30 mortos no fim de semana afirmando que "o ódio não tem lugar" nos EUA.O presidente instou os americanos "a condenarem o racismo, a intolerância e o supremacismo branco", mas não respondeu aos que o acusam de apelar ao ódio racista com declarações contra negros e latinos. Trump afirmou que os autores dos ataques sofriam "de doenças mentais" e defendeu que "os que se revelarem um risco sejam impedidos de aceder a armas de fogo".Mas recusou falar de leis de controlo de armas, afirmando mesmo: "A doença mental e o ódio é que puxam o gatilho, não a arma".Os avós de Patrick Crusius afirmaram-se devastados. "Vivia connosco em Allen, Texas, enquanto frequentava o Collin College", afirmaram: "Saiu de nossa casa há seis semanas".O ataque de El Paso durou somente 20 minutos, mas apesar de breve é o oitavo mais sangrento da História dos EUA.O governo mexicano confirmou ontem que três das vítimas mortais do ataque em El Paso eram mexicanos de visita à cidade.Na abertura da mensagem que publicou na net, Crusius confessa que foi inspirado pelo ataque de março a duas mesquitas em Christchurch, Nova Zelândia, que vitimou 51 pessoas.