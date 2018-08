Autor dos ataques em Barcelona em 2017 circula livremente pela Europa

Terrorista está localizado e continua a entrar em contacto com outros grupos radicais.

O homem que terá planeado os ataques na Catalunha, Espanha, a 17 de agosto de 2017, que causaram 16 mortos e 120 feridos, continua a circular livremente pela Europa.



Segundo avança o jornal El Periódico, "o terrorista está localizado, muda regularmente de país – não precisaram se passou por Espanha – e continua a entrar em contacto com outros grupos radicais", avançou o jornal, que citou fontes próximas do inquérito aos atentados.



Recorde-se que, há um ano, um homem matou 14 pessoas, entre as quais duas portuguesas, ao conduzir uma carrinha contra uma multidão que passeava na avenida mais turística de Barcelona.



Mais tarde, o indivíduo roubou um automóvel e matou o homem que o conduzia, antes de haver outro morto após cinco cúmplices lançarem o automóvel em que seguiam contra pessoas.