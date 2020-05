Autoridade de saúde suíça defende abraços entre avós e netos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

"Seria um erro proibir os avós, que já sofrem muito com o isolamento, de voltar a abraçar os netos, agora que se sabe que estes não são contagiosos", tem frisado e repetido Daniel Koch, diretor do Office Fédéral da Santé Publique, da Suíça, apostando num conforto mais afetuoso no seio das famílias.Esta autêntica campanha de carinho começou numa entrevista à revista alemã ‘Grosseltem’...