Autoridade europeia contra adiamentos da segunda dose da vacina da Pfizer

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) ecoou esta terça-feira um alerta já feito pela Pfizer e desaconselhou o adiamento da segunda dose da vacina dessa farmacêutica para além de um prazo de 42 dias. A declaração do organismo que faz a avaliação técnica das vacinas no espaço da União Europeia surge depois de países como Alemanha e Bélgica anunciarem que ponderam adiar a segunda dose da vacina, a fim de poderem administrar a primeira dose a um maior número de pessoas.Como já dissera a Pfizer, "os vacinados podem não ficar protegidos até sete dias após a segunda dose", pelo que alterar os prazos reconhecidos como seguros compromete o processo de imunização. A EMA refere que a eficácia da vacina se baseia em estudos nos quais as doses foram administradas com um intervalo de 19 a 42 dias e conclui: "Qualquer mudança implicaria a alteração da autorização de venda e também mais ensaios clínicos."O governo holandês admitiu ter sido apanhado "desprevenido" pela autorização europeia da vacina, o que esteve na origem do atraso da vacinação no país, que só hoje tem início.Mais de dois terços das 15 milhões de vacinas disponibilizadas nos EUA não foram usados. Os governadores de Nova Iorque e da Florida ameaçaram penalizar os hospitais que não usem as doses rapidamente.O governo brasileiro vai requisitar o stock de seringas e agulhas dos fabricantes nacionais, depois de não ter conseguido assegurar a aquisição de quantidade suficiente para iniciar a campanha de vacinação.O Vaticano cancelou a tradicional cerimónia de batismo de recém-nascidos presidida pelo Papa na Capela Sistina, devido às restrições da pandemia.As mortes provocadas pela Covid-19 no Brasil dispararam 64,45% de novembro para dezembro, tornando o último mês de 2020 o mais letal no país desde o início da pandemia. Em novembro foram registados 13 263 óbitos devido à Covid-19, enquanto em dezembro o número aumentou para 21 811.