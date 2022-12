Autoridade grega pede ao Panamá informações sobre contas de Eva Kaili

A autoridade grega anti-branqueamento de capitais pediu informações às autoridades correspondentes no Panamá sobre alegadas remessas de dinheiro do Qatar para contas da ex-vice-presidente do Parlamento Europeu Eva Kaili e do seu companheiro, Francesco Giorgi.

De acordo com a imprensa grega desta quinta-feira , o presidente desta autoridade, Jarálambos Vurliotis, enviou uma carta a solicitar urgentemente informações sobre alegadas transferências no valor de 28 milhões de dólares do Qatar para contas abertas pelo casal e familiares.

A questão da existência destes depósitos no Panamá surgiu com a publicação na internet do conteúdo de documentos supostamente pertencentes ao Banco Bladex do Panamá mostrando a transferência de 20 milhões do Qatar para uma conta em nome de Eva Kaili, quatro milhões para uma conta em nome do seu pai e outros quatro milhões para uma conta em que a sua mãe, Maria Ignatiadu, aparece como titular.