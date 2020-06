Autoridades acreditam que Maddie foi raptada numa carrinha de homem alemão no Algarve

O novo suspeito do desaparecimento de Maddie, em 2007, é um homem alemão que vivia, na altura do crime, no Algarve. Segundo o Bild, o Ministério Público alemão está a investigar um suspeito que já está a cumprir pena de prisão por vários crimes de abuso sexual de crianças.As fotografias da carrinha do homem já foram divulgadas para que quem tenha informação sobre a mesma se possa dirigir às autoridades. Há indícios de que Maddie tenha sido raptada nesta carrinha.As autoridades revelaram que o suspeito é loiro e tem cerca de 1,80 metros.O suspeito também era dono de um Jaguar XJR 6 de cor escura que pode ter sido usado no crime. Ao que tudo indica, o homem utilizava os dois carros.Recorde-se que Maddie desapareceu a 3 de maio de 2007 de um apartamento na Praia da Luz, no Algarve. Os pais estavam a comer num restaurante próximo do quarto.