Autoridades alemãs preparam-se para encerrar investigação sobre caso Maddie

As autoridades alemãs estão a preparar-se para encerrar a investigação ao alemão Christian Brueckner, suspeito de raptar Madeleine McCann em 2007 da Praia da Luz, no Algarve.Segundo o jornal The Sun, o procurador na Alemanha, Hans Christian Wolters, afirmou que a equipa não quer "arrastar o caso indefinidamente". Os investigadores deverão, inclusive, saber ainda esta semana se Brueckner é ou não posto em liberdade.C. Brueckner, que está atualmente preso na Alemanha a cumprir pena crimes relacionados com droga, poderá vir a ser sentenciado a sete anos de prisão pela violação de uma idosa norte-americana em Portugal, em 2005.Recorde-se que a Polícia Judiciária (PJ) procurou nas últimas semanas o corpo da menina britânica em três poços de água localizados em zonas rurais do concelho de Vila do Bispo, no Algarve.