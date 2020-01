Autoridades australianas lutam para resgatar milhares de pessoas cercadas pelos incêndios

As autoridades australianas lançaram esta quarta-feira uma operação de larga escala para resgatar milhares de pessoas que passaram a noite de Ano Novo cercadas pelos incêndios no sudeste do país.

Navios e aviões militares foram destacados para prestar ajuda humanitária e avaliar os danos causados pelos fogos, após um dos dias mais críticos desde o início da época de incêndios florestais, com a morte de pelo menos três pessoas em 24 horas.

Cinco pessoas continuam desaparecidas, de acordo com o último balanço oficial.