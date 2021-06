Autoridades brasileiras apreendem 1,3 toneladas de cocaína com destino a Portugal

As autoridades brasileiras apreenderam na sexta-feira 1,3 toneladas de cocaína escondida num carregamento de gordura vegetal, num contentor que deveria ser expedido para Portugal a partir do porto de Santos, informaram as autoridades.

A droga foi descoberta por agentes aduaneiros em Santos, o maior porto da América Latina, e pela Polícia Federal, após uma operação "complexa" de 48 horas que exigiu que as autoridades aquecessem a gordura vegetal para a derreter, permitindo a remoção das pastilhas de cocaína.

"Devido às características do produto, que se solidifica à temperatura ambiente, a remoção dos comprimidos de cocaína converteu-se num desafio", disse a Alfândega Federal de Santos, em comunicado, citada pela agência Efe.