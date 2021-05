Autoridades britânicas admitem levantar restrições devido à pandemia em junho

As autoridades de saúde britânicas admitiram este domingo que as restrições devido à pandemia podem ser levantadas em junho depois de um estudo ter concluído que as vacinas da Pfizer e AstraZeneca oferecem proteção eficaz contra a variante originária da Índia.

Nas últimas semanas, as autoridades britânicas tinham expressado preocupação em relação ao aumento de casos desta variante no Reino Unido, o que podia comprometer o plano de desconfinamento.

Segundo os últimos dados, mais de 2.800 casos de covid-19 da variante detetada na Índia foram registados na Inglaterra.