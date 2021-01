Autoridades britânicas autorizam voto de portugueses durante confinamento no Reino Unido

Os regimes de confinamento no Reino Unido permitem aos portugueses saírem de casa para votar para as presidenciais nos consulados de Londres, mesmo que tal implique viajar centenas de quilómetros, confirmaram fontes oficiais das autoridades britânicas.

"De acordo com as orientações, votar numa eleição ou referendo é considerada um motivo razoável para sair de casa", disse à agência Lusa uma porta-voz do Cabinet Office, o ministério que apoia o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e os restantes ministros no funcionamento do Governo britânico.

As regras do executivo britânico aplicam-se apenas a Inglaterra, mas porta-vozes dos governos autónomos da Escócia e País de Gales também garantiram à Lusa que votar é considerada uma exceção nas respetivas regiões à ordem geral para ficar em casa.