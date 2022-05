Autoridades canadianas elevam para oito número de mortos em tempeste

As autoridades canadianas disseram, no domingo, que oito pessoas morreram devido à tempestade que atingiu, no sábado, o leste do Canadá e que deixou sem energia cerca de 900 mil habitações, sobretudo na área de Otava.

O balanço anterior dava conta de cinco mortos.

Ventos fortes, com rajadas a atingir mais de 140 quilómetros por hora, varreram no sábado o leste do Canadá e o centro dos Estados Unidos, indicaram, no domingo, os serviços de meteorologia canadianos, sublinhando tratar-se de um fenómeno raro denominado "derecho".