Autoridades chinesas exigem aprovação prévia para atividades religiosas na Internet

O Governo chinês vai passar a exigir aprovação prévia para as atividades religiosas realizadas 'online' no país, incluindo a transmissão de missas, sermões ou a partilha de conteúdo religioso.

As novas medidas, que vão entrar em vigor em 1 de março deste ano, foram divulgadas pela Administração Estatal dos Assuntos Religiosos e vão estar sob a vigilância do Ministério da Segurança do Estado e de outros organismos governamentais.

A medida reflete o crescente controlo exercido pelo Governo chinês sobre as atividades religiosas ou a sociedade civil.