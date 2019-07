Autoridades chinesas instalam secretamente aplicação de vigilância em telemóveis de turistas

Quirguistão e Xinjiang, instalou, secretamente, aplicações de vigilância nos telemóveis dos turistas que tentavam chegar ao território chinês.

Edin Omanovic, da ONG britânica Privacidade Internacional, c

onsiderou "alarmante" estas revelações e avança que "este é mais um exemplo do motivo pelo qual o regime de vigilância em Xinjiang é um dos mais ilegais e difusos do mundo",

As autoridades chinesas instalaram secretamente uma aplicação nos telemóveis dos turistas de modo a vigiar os cidadãos estrangeiros.Segundo uma investigação do jornal britânico The Guardian, em colaboração com o alemão Süddeutsche Zeitung e o norte-americano The New York Times, a polícia fronteiriça de Irkeshtam, naO software recolhe informação pessoal de emails, mensagens e contactos, podendo ser usado para localizar e rastrear movimentos.A operação por parte de especialistas em cibersegurança da empresa Cure53, avança que a aplicação procura uma série de conteúdos que as autoridades entendem como problemáticos, incluindo uma revista em inglês produzida pela al-Qaeda e vários manuais sobre armas. Uma longa lista de conteúdos entendidos como problemáticos e ligações ao extremismo islâmico são verificados.A lista abrange também, materiais aparentemente inofensivos como a literatura do Dalai Lama, músicas de uma banda de metal japonesa, informações sobre o Ramadão e um livro de autoajuda escrito por um autor norte-americano - "As 33 estratégias de guerra".De acordo com os jornais internacionais, os turistas tinham que desbloquear os aparelhos, que são levados para uma sala e devolvidos algum tempo depois. Os iPhones são ligados a um leitor, enquanto, nos Androids, a aplicação é instalada.Ao jornal The Guardian, um turista confirmou ter-lhe sido instalada uma aplicação no telemóvel. O homem revelou ainda que a dada altura, as autoridades pediram os telefones e respetivos códigos de segurança a vários viajantes.