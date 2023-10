Pinturas, estátuas e carros: Autoridades colombianas apreendem museu clandestino de homenagem a Escobar

As autoridades colombianas anunciaram na sexta-feira a apreensão de um imóvel que pertencia a Pablo Escobar, onde foi descoberto um museu clandestino em homenagem ao famoso traficante de droga abatido pela polícia em 1993.A casa apreendida, em Medelín, "terá sido comprada por Pablo Escobar" com dinheiro obtido na sua atividade como traficante e líder do cartel daquela cidade entre as décadas de 1980 e 1990, informou, em comunicado, o Ministério Público colombiano.A propriedade tinha sido registada "em nome de espantalhos" e, para além de museu clandestino, serviu da residência a Roberto de Jesús Escobar, irmão do famoso narcotraficante.Nas fotografias divulgadas pelo Ministério Público, é visível um carro e uma mota, expostos atrás de uma vitrina, assim como pinturas, fotografias e até representações de Pablo Escobar em escala real.A investigação foi conduzida pelo departamento de crimes financeiros do Ministério Público, que avaliou a propriedade em quase três milhões de dólares (cerca de 2,83 milhões de euros).Pablo Escobar, barão do tráfico de cocaína na Colômbia, travou uma autêntica guerra com o Estado do país para evitar a extradição para os EUA e acabou por ser morto no seu esconderijo, em Medelín, no decorrer de uma operação policial.Foi alegadamente ou comprovadamente responsável pelo assassinato de pelo menos 5.000 pessoas, incluindo civis, juízes, jornalistas, políticos e candidatos eleitorais.Acredita-se, também, que terá sido responsável por centenas de atentados em Medelín, Bogotá, Cali e Pereira.