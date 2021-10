Autoridades colombianas capturam traficante mais procurado do país

Dario Antonio Usuga David, conhecido como Otoniel, chefe do "Clã Del Golfo" e o narcotraficante mais procurado do país, na região de Uraba, no noroeste da Colômbia.O homem de 50 anos foi detido numa ação conjunta do Exército, da aviação e da Polícia Nacional. Usuga David é acusado de vários crimes, incluindo tráfico de drogas, homicídio, extorsão, sequestro e conspiração.O Departamento de Estado dos EUA estava a oferecer uma recompensa de cerca de 4,2 milhões de euros por informações que levassem à prisão e condenação de Otoniel.O "Clã Del Golfo", anteriormente chamado "Los Urabenos" e "Clã Usuga", é uma organização fortemente armada composta por ex-membros de organizações terroristas que não se desmobilizaram. É considerada uma das organizações criminosas mais poderosas da Colômbia.