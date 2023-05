Autoridades costeiras gregas filmadas a deixar refugiados no mar Egeu

12 refugiados, incluindo crianças e um bebé, foram forçadas pelas autoridades gregas a entrar numa carrinha branca, para de seguida serem deixadas num bote insuflável, no mar Egeu. Estas pessoas já estavam em solo grego na noite anterior ao incidente, avançou o The New York Times.Esta não é a primeira vez que uma situação deste género tem lugar na Grécia. O país tem sido amplamente acusado de crimes que põem em causa a humanidade, impedido pessoas que tentam de forma ilegal chegar ao seu país.No entanto, as autoridades marítimas gregas não têm permitido a entrada nas suas águas, muitas vezes cercando-as. Não conseguindo evitar a passagem, arrastam as pessoas para as águas turcas.Mas apesar de ser ilegal, a lei internacional dita que nestes casos tem de ser prestada assistência caso haja uma embarcação em dificuldades. Não colocando em causa o perigo de naufrágio ou morte.A denúncia foi feita por um austríaco, Fayad Mulla, trabalhador humanitário, que se encontra há cerca de dois anos e meio na ilha de Lesbos, a mais próxima da Turquia, para puder testemunhar e recolher provas que evidenciem os abusos praticados a migrantes e a quem procura asilo. Fayad filmou todo o acontecimento, mais tarde divulgado pelo The New York Times.