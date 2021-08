Autoridades de El Salvador apreendem 1,4 toneladas de cocaína ao largo do país

A força de intervenção naval de El Salvador apreendeu um carregamento de cocaína de aproximadamente 1,4 toneladas, ao largo do país, disseram no sábado as autoridades de segurança.

Em conferência de imprensa, o Ministro da Defesa salvadorenho, René Merino Monroy, afirmou que o carregamento, avaliado entre 33 e 35 milhões de dólares (entre 27 e 29 milhões de euros), foi apreendido a 907 quilómetros do porto de Acajutla, no departamento ocidental de Sonsonate.

As autoridades detiveram um colombiano, dois equatorianos e três mexicanos, cujas identidades não foram divulgadas, acrescentou.