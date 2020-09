Autoridades de hospital na Sibéria dizem que Navalny não foi envenenado

As autoridades do hospital da Sibéria onde Alexei Navalny, o opositor de Putin, esteve internado disseram esta quinta-feira que fizeram o teste para a presença de veneno e que não encontraram nada, avança a Sputnik, agência de notícias russa.









Recorde-se que Alexei Navalny foi transportado para Berlim, na Alemanha, onde tem estado a ser tratado, depois de no mês passado se ter começado a sentir mal durante um voo na região russa da Sibéria. Está em coma desde então.

As declarações surgem na sequência do Governo alemão ter dito esta quarta-feira que Navalny foi envenenado com Novichok.