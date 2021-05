Autoridades de saúde alertam para tendência do TikTok com falsos piercings na língua

colocam ímans na língua como falsos piercings levou o Serviço Nacional de Saúde Britânico (NHS) a pedir para que estes objetos sejam banidos.

Uma tendência da rede social Tik Tok em que vários jovens

O desafio, que se tornou viral, em colocar duas bolas magnéticas em cada lado da língua para que se assemelhe a um piercing.

O NHS, citado pela Sky News, anunciou que a brincadeira tem provocado um aumento do número de internamentos hospitalares de crianças mais velhas, levando a que esta Autoridade de Saúde emitisse um alerta sobre a situação.

Um menino de 11 anos está entre as vítimas que sofreram complicações graves depois de alegadamente ter engolir vários destes ímans, de acordo com o jornal Worcester News. Ellis Tripp foi levado para o hospital onde foi submetido a uma operação de seis horas para remover cinco centímetros do intestino.



O NHS alertou que qualquer pessoa que tenha engolido ímans não deve esperar para desenvolver sintomas para ser assistido.