Autoridades de Saúde nos EUA diminuem para cinco dias isolamento de infetados

As autoridades de Saúde dos Estados Unidos recomendaram hoje a diminuição, de dez para cinco dias, do período de isolamento para infetados com covid-19 e para contactos de risco a quem seja imposta quarentena.

Segundo fonte dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, em inglês), esta orientação está em sintonia com indicações crescentes de que as pessoas infetadas com covid-19 são mais contagiosas dois dias antes e três dias depois de desenvolverem sintomas.

Esta decisão tem também como motivo o aumento exponencial de casos de covid-19 devido à nova variante Ómicron, notícia a agência AP.