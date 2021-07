Autoridades de saúde voltam a recomendar uso de máscara em pessoas vacinadas nos EUA

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA recomenda a população totalmente vacinada à Covid-19 a usarem máscara em locais fechado, tendo em conta que a variante Delta é considerada mais transmissível do que o coronavírus e já fez aumentar siginicativamente o número de infetados no país.

O CDC recomenda que todos os alunos e professores dos jardins de infância até às escolas do 12º ano usem máscaras, independentemente do estado de vacinação, revelaram as fontes. As mudanças marcam uma reversão do anúncio daquela entidade em maio, que levou milhões de americanos vacinados a deixarem as máscaras de prevenção.

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, confirmou que o CDC reavaliará as suas orientações sobre máscaras, com base na evolução dos números e no aparecimento das variações do vírus.



"O nosso objetivo é salvar vidas e a nossa responsabilidade e a responsabilidade dos funcionários da saúde pública é continuar a fornecer orientações atualizadas, de um vírus em evolução", disse Psaki.