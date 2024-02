Autoridades do Paquistão suspendem internet móvel em dia de eleições no país

As autoridades suspenderam esta quinta-feira a internet móvel no Paquistão, dia em que se realizam as eleições legislativas no país, uma medida que foi denunciada como antidemocrática por uma organização de vigilância do setor digital.

O Ministério do Interior do Paquistão anunciou esta quinta-feira que os serviços móveis foram "temporariamente suspensos" por razões de segurança, um dia após dois ataques do grupo Estado Islâmico (EI) que mataram 28 pessoas na província do Baluchistão, no sul do país.

"As medidas de segurança são essenciais para manter a lei e a ordem e para lidar com quaisquer ameaças potenciais", declarou um porta-voz do Ministério paquistanês num comunicado.

A Netblocks, uma organização que vigia a segurança informática e a governação na internet, disse que os seus dados mostram "uma perturbação na internet móvel", o que corrobora as informações fornecidas por muitos utilizadores que relataram uma interrupção.

"A atual paralisação da internet está entre as mais rigorosas e extensas que já vimos em qualquer país", disse Alp Toker, diretor da Netblocks, à agência de notícias AFP.

"Esta prática é fundamentalmente antidemocrática e é conhecida por dificultar o trabalho dos observadores eleitorais independentes e por causar irregularidades no processo eleitoral", acrescentou.

O Governo interino afirmou repetidamente que não haveria interrupção dos serviços de comunicação móvel no dia das eleições.

"Isto é um ataque aos direitos democráticos dos paquistaneses", disse Nighat Dad, responsável pela Digital Rights Foundation, uma organização não-governamental (ONG) para os direitos digitais.

O líder do Partido Popular do Paquistão (PPP), Bilawal Bhutto Zardari, apelou à restauração dos serviços móveis e anunciou que o seu partido vai contestar a decisão do Governo em tribunal.

Os eleitores paquistaneses começaram hoje a votar, depois de quase dois anos de instabilidade, em eleições marcadas pela polarização e pelo aumento da violência armada em grande parte do país.

Os centros de votação para as eleições gerais do Paquistão abriram às 8h00 (3h00 em Lisboa), com encerramento previsto às 17h00 (12h00 em Lisboa), disse a Comissão Eleitoral do Paquistão, que espera iniciar a contagem em seguida.

Mais de 700 mil efetivos de segurança, militares e civis, foram destacados para todo o país para fazer face a qualquer situação adversa, informou a comissão eleitoral.