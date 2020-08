Autoridades do Wisconsin identificam polícia que feriu homem negro com sete tiros nas costas

A procuradoria-geral do estado do Wisconsin divulgou, na quarta-feira, novos detalhes do tiroteio ocorrido no último domingo na cidade americana de Kenosha.

No incidente, Jacob Blake, desarmado, foi atingido por um agente policial com sete tiros nas costas quando tentava entrar no seu carro, ignorando a ordem de detenção.

O caso reacendeu protestos em todo o estado e o país, exigindo o fim da brutalidade e discriminação racial da polícia contra afro-americanos.

Há sete anos no departamento policial da cidade americana, o agente Rusten Sheskey, filmado em vídeo a fazer os disparos, assim como o colega, foi suspenso e colocados em licença administrativa.

Os outros polícias envolvidos serão identificados em breve, de acordo com informações do procurador-geral do Wisconsin.

Jacob Blake, de 29 anos, está a ser visto como o último caso em que a polícia americana usa força potencialmente letal contra afro-americanos.

Em contraste, os críticos denunciam a resposta da polícia a Kyle Rittenhouse, acusado de matar duas pessoas e ferir outra nos protestos que se seguiram em Kenosha.

Testemunhas do triplo homicídio viram o jovem de 17 anos a ser ignorados pelos polícias que passaram por ele de carro, quando estava de braços erguidos e com a pistola numa das mãos.

Recorde-se que o Departamento de Justiça de Wisconsin, que identificou o agente Sheskey como autor dos disparos contra Jacob Blake, disse que foi recuperada uma faca no interior da viatura da vítima após ela foi baleada nas costas.