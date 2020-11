Autoridades eleitorais norte-americanas negam acusações de fraude: "Foi a eleição mais segura da história dos EUA"

Vários membros do Comité Executivo do Tribunal de Cordenação de Eleitoral e de Infraestrutura Governamental emitiu esta quinta-feira um comunicado onde rejeitam veementemente as acusações de Donald Trump e do Partido Republicano, que acusam os resultados das presidenciais norte-americanas de serem uma "fraude".

As autoridades eleitorais vão mais longe e afirmam: "A eleição de três de novembro foi a mais segura da história dos EUA. Neste momento, por todo o país, os oficiais eleitorais estão a rever a verificar todo o processo eleitoral, antes de finalizarem o resultado".

Numa altura em no estado da Georgia estão a recontar votos à mão o comité explica que "todos os estados com resultados fechados têm registos em papel de cada voto, permitindo a recontagem, se assim for necessário". "Isto é pelo benefício de segurança e resiliência (…). Não há qualquer evidência de algum voto apagado, mudado ou de alguma forma comprometido no sistema eleitoral.

O comunicado surge depois das acusações sem fundamento de Donald Trump no Twitter, onde fala de "2.7 milhões de votos em Trump apagados" e votos mudados para Biden em estados que utilizam o sistema de voto Dominion.

"REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN." @ChanelRion @OANN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020

"Sabemos que há muitas acusações sem fundamento e oportunidades para difundir informação falsa sobre o processo das nossas eleições, nós podemos assegurar, com a máxima confiança, a segurança e integridade das nossas eleições, e todos vocês deviam também. Se tem dúvidas, deve procurar oficiais eleitorais como vozes de confiança, uma vez que são os responsáveis administrativos pelas eleições.