Autoridades em Itália admitem que número de mortos por coronavírus esteja subvalorizado

As autoridades eleitas do norte da Itália admitem duvidar cada vez mais dos números oficiais sobre as vítimas mortais da pandemia da covid-19 no país, referindo temer que os valores estejam muito subvalorizados.

Muito perto de Bergamo (norte), a cidade italiana mais atingida pela pandemia, o município de Nembro, que tem quase 12.000 habitantes, "registou oficialmente 31 mortes atribuídas à covid-19", escreve o médico local Luca Foresti e o presidente do município Claudio Cancelli num artigo hoje publicado pelo jornal Corriere della Sera.

"Alguma coisa nestes números não nos convenceu e fomos ver as estatísticas sobre a média de mortes na cidade nos anos anteriores no período entre janeiro e março", explicaram os dois homens.