Autoridades emitem alerta de tsunami após sismo de 7.8 atingir o Alasca

Um sismo grande de magnitude 7,8 na escala de Richter foi registado hoje a 800 quilómetros da sudoeste de Anchorage, capital do Alasca, provocando uma alerta de tsunami, indicou o centro geológico norte-americano (USGS).

O alerta diz respeito sobretudo a uma área de 300 quilómetros no raio do epicentro do sismo que foi registado às 06:12 a 90 quilómetros a sul de Perryville, no Estado norte-americano do Alasca, de acordo com o US Geological Survey.

"Com base nos dados preliminares do sismo (...) as vagas de tsunami perigosas são possíveis na costa situada a 400 quilómetros do epicentro do tremor de terra", refere o centro de alerta de tsunamis do Pacífico.