Autoridades espanholas alertam para calor e risco extremo de incêndios

As autoridades espanholas colocaram este domingo a ilha da Grande Canária sob aviso vermelho e partes do resto do país em laranja devido ao calor, que motivou também alertas para o risco extremo ou muito elevado de incêndios.

À semelhança de Portugal, Espanha enfrenta uma situação de tempo quente, com temperaturas superiores a 40 graus Celsius, e condições meteorológicas favoráveis para a eclosão de incêndios, que já atingiram a Galiza no sábado.

O aviso mais grave foi declarado na Grande Canária, com a Agência Estatal de Meteorologia espanhola (Aemet) a prever para hoje uma temperatura máxima de 41º C naquela ilha do arquipélago das Canárias, localizado a sul da Madeira, junto à costa africana.