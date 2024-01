Autoridades espanholas resgatam mais 192 migrantes nas Canárias

O serviço espanhol Salvamento Marítimo desembarcou 192 migrantes nas últimas horas na Grã Canária e Tenerife, 24 dos quais menores de idade, que se encontravam em três barcaças localizadas a sul e sudoeste de ambas as ilhas.

De acordo com fontes oficiais espanholas, a embarcação Nunki, do serviço Salvamento Marítimo, ajudou três pessoas de origem norte-africana que se encontravam numa embarcação avistada 17,5 quilómetros a sul de Maspalomas (Grã Canária) no domingo à tarde.

As três pessoas foram desembarcadas ao final da tarde de domingo, em Arguineguín, tendo a embarcação de socorro voltado a partir em busca de outra de um outro grupo migrantes tendo localizado um bote a 31,5 quilómetros a sul de Maspalomas.