Mais de 400 migrantes foram resgatados esta segunda-feira de uma dezena de embarcações junto às ilhas espanholas das Canárias, depois de terem sido socorridas do mar 147 pessoas africanas e asiáticas, perto da costa de Marrocos, nas últimas 24 horas.

De acordo com as informações dos serviços de socorro do arquipélago, pelo menos nove resgatados são menores, dos 420 migrantes encontrados em barcos similares a pequenos pesqueiros.

Os resgatados são de origem subsaariana e norte-africana, adiantam as autoridades.