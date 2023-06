Equipas de socorro filipinas resgataram com vida as 120 pessoas que estavam num navio que se incendiou ao largo da costa central das Filipinas, anunciou a Guarda Costeira do país do Sudeste Asiático.

O navio "MV Esperanza Star" tinha a bordo 55 tripulantes e 65 passageiros quando se incendiou ao largo da ilha de Panglao, de acordo com informações das autoridades citadas pela agência espanhola EFE.

Todas as pessoas a bordo foram resgatadas por embarcações de salvamento e por pescadores que navegavam na zona.