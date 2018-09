Autoridades francesas investigam carro suspeito em Paris

Equipas de minas e armadilhas foram chamadas ao local.

As autoridades francesas iniciaram na manhã deste domingo uma investigação relativamente a um carro suspeito estacionado na avenida dos Campos Elísios, em Paris, França.Equipas de minas e armadilhas foram chamadas ao local. Um cão "farejador" e um robô estiveram na zona fechada pela polícia, que manteve os cidadãos a cerca de 150 metros de distância do veículo.A polícia parisiense diz que a operação foi realizada por precaução, não houve nenhum indício de perigo encontrado no veículo.Um porta-voz da polícia de Paris disse que as investigações estavam terminadas e que não há qualquer perigo.Este domingo é o dia "sem carros" em Paris: